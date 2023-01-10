Центр Краснодара оказался обесточен из-за энергоаварии

Отключение электроэнергии на десяти центральных улицах Краснодара произошло в результате энергоаварии. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба.

Без света остались жители домов на улицах Буденного, Головатого, Кузнечная, Северная, Седина, Янковского, Новокузнечная, Промышленная, Костылева, Садовая и других.

Отключение произошло из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ. В результате инцидента отключились ПС «Путевая» ПТ-6 и 12 трансформаторных подстанций. Последствия аварии устраняет бригада ремонтников. Время восстановления электроснабжения не сообщается.

Анастасия Донскова

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