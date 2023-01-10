Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 год до $83,1 за баррель

Управление энергетической информации Минэнерго США понизило прогноз по цене на нефть марки Brent на 2023 год до $83,1 с $92,36 за баррель, на 2024 год — $77,57 за баррель. Это следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления (.pdf).

Ведомство также скорректировало среднюю цену нефти Brent по итогам 2022 года — $100,94 за баррель. Таким образом, ожидается, что в 2023 году баррель марки Brent будет на 18% дешевле, чем в 2021 году.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $77,18 за баррель в 2023 году, в 2024 году — на уровне $71,57 за баррель. Прогноз по суточной добыче нефти в США в 2023 году был повышен на 70 тыс. баррелей — до 12,41 млн б/с., в 2024 году — до 12,81 млн б/с. Авторы прогноза ожидают, что на долю США в 2023 году придется 40% от общего роста добычи нефти в мире, в 2024 году — 60%.

Анастасия Ларина