Суд взыскал с тамбовского застройщика 36 млн рублей неуплаченных налогов

Октябрьский райсуд Тамбова взыскал с владельца строительной фирмы ООО «РСК ''Скала''» Игоря Куличенко почти 36 млн руб. ущерба, причиненного налоговым преступлением. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прошлым летом мужчина был признан виновным в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Ему суд назначил штраф в 200 тыс. руб. Как установлено в процессе, в период с 2018 по 2020 годы предприниматель включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения, которые помогли избежать уплаты налогов. Приговор вступил в законную силу, после чего прокуратура добилась взыскания с него суммы ущерба.

ООО «РСК ''Скала''» зарегистрировано в Тамбове в 2011 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Владелец и руководитель — Игорь Куличенко. В 2021 году выручка компании составляла 151,9 млн руб., чистая прибыль — 2,3 млн руб. В прошлом году Арбитражный суд Тамбовской области приступил к рассмотрению иска о признании ООО банкротом.

Сергей Толмачев