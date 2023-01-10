МЧС предупредило о морозах и усилении ветра на Кубани 11 января

В Краснодарском крае 11 января ожидаются заморозки и усиление ветра до 6-11 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на Краснодарский ЦГМС.

Температура воздуха днем будет достигать от -4 до 1 градуса днем и от -7 до -12 градусов ночью. По краю небольшая облачность без осадков.

На Черноморском побережье ночью от 0 градусов до -5, днем — от 5 до 10 градусов.

В Краснодаре небольшая облачность без осадков. Ветер будет достигать 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит от -7 до -9 градусов, днем — от 2 до 4 градусов.

Анастасия Донскова

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