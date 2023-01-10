Худруку театра «У моста» продлили контракт на один год

Департамент по культуре Перми заключил новый контракт с худруком театра «У Моста» Сергеем Федотовым. Об этом руководитель театра сообщил сам в своих соцсетях. Он утонил, что контракт был заключен на один год, а не на пять, как предыдущий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Усцов, Коммерсантъ Фото: Алексей Усцов, Коммерсантъ

Напомним, ранее, 29 декабря, Сергей Федотов сообщил о своем увольнении из театра. Департамент культуры администрации Перми направил ему уведомление о расторжении контракта. В мэрии пояснили, что речь идет о стандартной процедуре: с Сергеем Федотовым планируется заключить новый контракт, но прежде, чем это сделать, нужно расторгнуть прежний. По данным департамента, господин Федотов должен был 29 декабря прийти и подписать приказ о продлении контракта, он не пришел.

Источники «Ъ-Прикамье» в мэрии не смогли пояснить, почему контракт с Сергеем Федотовым заключен на один год. Начальник департамента культуры Василий Головин, отвечавший за продление контракта, с сегодняшнего дня в отпуске.

Сергей Федотов является создателем театра «У Моста» и занимает пост его художественного руководителя с момента основания культурного учреждения в 1988 году. Он поставил более 200 спектаклей в России и за рубежом. Имеет звания заслуженного артиста РФ и заслуженного деятеля искусств РФ.