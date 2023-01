Из книги «Все хреново» удалили часть текста из-за закона против отождествления СССР и нацистской Германии

Книга американского блогера и публициста Марка Мэнсона «Все хреново» (Everything Is F*cked: A Book About Hope), которую в России издает «Альпина Паблишер», была опубликована без некоторых фрагментов. Из нее удалили части, которые нарушают закон, запрещающий отождествление роли СССР и нацистской Германии, разместив на их месте полосы серого цвета. В «Альпина Паблишер» Telegram-каналу «Осторожно, новости» сообщили, что издательство следует текущему законодательству, а под сносками «четко указано, на каком основании была удалена часть текста — в соответствии с требованиями законодательства РФ».

В апреле 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны. Наказание предусматривает штрафы от 1 тыс. до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 1 тыс. до 4 тыс. руб., для юрлиц — от 10 тыс. до 50 тыс. руб. Этот закон начали обсуждать из-за книг господина Мэнсона, сообщает Telegram-канал. Тогда депутат Госдумы Елена Ямпольская («Единая Россия») заявляла, что пришла к необходимости ограничений после прочтения книги «Тонкое искусство пофигизма».

По состоянию на 2019 год Марк Мэнсон написал три книги. Работа «Тонкое искусство пофигизма» заняла шестое место в списке бестселлеров The New York Times. Свою первую книгу «Models: Attract Women Through Honesty» он опубликовал в 2011 году за собственные средства.

В июле 2021 года президент РФ подписал закон о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Также запрещено отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом.

Мария Федотова