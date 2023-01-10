Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из книги «Все хреново» удалили часть текста из-за закона против отождествления СССР и нацистской Германии

Книга американского блогера и публициста Марка Мэнсона «Все хреново» (Everything Is F*cked: A Book About Hope), которую в России издает «Альпина Паблишер», была опубликована без некоторых фрагментов. Из нее удалили части, которые нарушают закон, запрещающий отождествление роли СССР и нацистской Германии, разместив на их месте полосы серого цвета. В «Альпина Паблишер» Telegram-каналу «Осторожно, новости» сообщили, что издательство следует текущему законодательству, а под сносками «четко указано, на каком основании была удалена часть текста — в соответствии с требованиями законодательства РФ».

В апреле 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны. Наказание предусматривает штрафы от 1 тыс. до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 1 тыс. до 4 тыс. руб., для юрлиц — от 10 тыс. до 50 тыс. руб. Этот закон начали обсуждать из-за книг господина Мэнсона, сообщает Telegram-канал. Тогда депутат Госдумы Елена Ямпольская («Единая Россия») заявляла, что пришла к необходимости ограничений после прочтения книги «Тонкое искусство пофигизма».

По состоянию на 2019 год Марк Мэнсон написал три книги. Работа «Тонкое искусство пофигизма» заняла шестое место в списке бестселлеров The New York Times. Свою первую книгу «Models: Attract Women Through Honesty» он опубликовал в 2011 году за собственные средства.

В июле 2021 года президент РФ подписал закон о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Также запрещено отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...