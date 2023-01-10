«Автомобилист» в Екатеринбурге одержал победу над ЦСКА 4:2

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл московский ЦСКА со счетом 4:2 (1:1; 1:0; 2:1). Этой победой екатеринбуржцы прервали неудачную серию игр из девяти поражений подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В начале первого периода счет открыл «Автомобилист» — Брукс Мэйсек с острого угла отправил шайбу в ворота москвичей (1:0). Через девять минут ЦСКА сравнял счет голом Никиты Нестерова (1:1). В середине матча «Автомобилист» закрепился в зоне соперников и вновь вырвался вперед — шайбу забросил Дмитрий Жукенов (2:1).

На восьмой минуте третьего периода еще один гол в ворота ЦСКА забил Сергей Широков (3:1). К концу встречи армейцы сократили отставание голом Антона Слепышева (3:2). После этого ЦСКА сменил вратаря на шестого полевого игрока, однако за 11 секунд до финальной сирены нападающий «Автомобилиста» Владимир Кузнецов забил гол в пустые воротах (4:2).

«Автомобилист» заработал два очка и закрепился на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Теперь у команды 65 баллов. Ближайшие соперники — магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и «Сибирь» — заработали по 62 очка.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 15 января в Минске с местным «Динамо».

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Катерина Якушева