США, Канада и Мексика договорились совместно развивать полупроводниковую индустрию

Сегодня, 10 января, президент США, премьер-министр Канады и президент Мексики договорились о координации усилий по развитию полупроводниковой отрасли. Джозеф Байден, Джастин Трюдо и Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявили, что «будет организован первый трехсторонний форум по развитию полупроводниковой отрасли, на котором пройдет обсуждение государственных мер по увеличению инвестиций в логистические полупроводниковые цепочки по всей Северной Америке. В форуме примут участие представители индустрии и правительств. Мероприятие состоится в начале текущего года».

Также была достигнута договоренность о «координации усилий, направленных на совместное решение текущих проблем развития индустрии и новых инвестиционных возможностей». Джозеф Байден, Джастин Трюдо и Андрес Мануэль Лопес Обрадор окажут содействие в том, чтобы «ведущие эксперты и специалисты полупроводниковой отрасли, биопроизводства и других смежных отраслей приняли участие в совместных мероприятиях, на которых будут приняты меры по развитию рынка труда и специальностей, необходимых для полупроводниковой отрасли в ближайшие пять лет».

Уже в прошлом году власти США приняли меры по развитию национального производства полупроводников. В начале августа Джо Байден подписал закон о поддержке производства полупроводников, предусматривающий предоставление $52,7 млрд в качестве субсидий, а также налоговых льгот американским компаниям, занимающимся исследованиями, разработкой и производством данной продукции. После этого американская компания Intel и канадский инвестфонд Brookfield подписали соглашение о совместных инвестициях на $30 млрд в расширение производства чипов на заводе Intel в штате Аризона. Соглашение было подписано по схеме софинансирования, предусмотренной законом о поддержке производства полупроводников.

Евгений Хвостик