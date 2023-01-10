Школьники Ижевска с 11 января вернутся к привычному формату учебы

Учащиеся школ Ижевска с 11 января вернутся с дистанта к традиционному формату занятий. Об этом в телеграм-канале сообщила начальник управления образования администрации Ижевска Наталья Гвоздкова. По ее словам, возобновят работу в обычном режиме и учреждения дополнительного образования.

Напомним, 9 и 10 января школьники столицы Удмуртии и других муниципалитетов учились на удаленке из-за 30-градусных морозов.

«Днем 11 января температура воздуха повысится до -18..-23°С. При этом в образовательных организациях сохраняется усиленный контроль за работой систем теплоснабжения. Также большая просьба к школьникам, бережно и внимательно относиться к своему здоровью, одеваться по погоде»,— написала Наталья Гвоздкова.

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем ВК