В Краснодаре ограничат движение по улице Зиповской из-за ремонта дороги

В Краснодаре автомобильное движение по улице Зиповской ограничат на время реконструкции дороги с 11 января. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ремонтные работы пройдут на участке от улицы имени Байбакова до улицы Московской протяженностью 483 м. Улицу Зиповскую на указанном участке расширят до четырех полос, а по обеим сторонам автодорожного полотна оборудуют тротуары и велодорожки.

«Жителей просят отнестись с пониманием к проведению работ и заранее планировать свои маршруты с учетом временных ограничений и осуществлять объезд по близлежащим улицам — Карякина, Российской, Солнечной, 40 лет Победы и другим»,— говорится в сообщении.

По всему периметру автодороги установят наружное освещение. Участок будет оборудован дополнительным пешеходным переходом. Существующий переход оснастят искусственными неровностями. С обеих сторон проезжей части обустроят парковочные места. На пересечении улиц Московская и Зиповская переустроят светофор.

Средства на выполнение работ поступят из регионального бюджета. Срок завершения реконструкции запланирован на ІІІ квартал 2023 года.

Анастасия Донскова

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