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В Чапаевске создадут производство оборудования для строительства нефтяных и газовых скважин

В Чапаевске создадут новое производство оборудования для строительства нефтяных и газовых скважин. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

Подписано трехстороннее соглашение между ведомством, администрацией Чапаевска и инвестором. Общий объем вложений превысит 720 млн руб. Инвестор станет новым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чапаевск», их число увеличится до 22.

Новый проект позволит заместить продукцию иностранных компаний, которые ушли с российского рынка. Всего на предприятии будет создано более 150 рабочих мест.

Андрей Сазонов

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