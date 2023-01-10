Петербург получит 140 млн рублей до 2025 года на профилактику инфекционных заболеваний

Правительство РФ предоставит Санкт-Петербургу 140 млн рублей в следующие три года на профилактику социально значимых инфекционных заболеваний. Постановление правительства города, одобряющее соответствующий проект соглашения, подписал губернатор Александр Беглов во вторник, 10 января.

«Средства будут направлены на проведение профилактических осмотров на туберкулез, проведение медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию, информирование жителей в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции»,— говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

В 2023 и 2024 годах казна города получит по 47 млн рублей, еще 46 млн городу направят в 2025-м.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте