Двери закрываются

В Кизеловском городском округе прекратил работу единственный автобусный перевозчик «Ю Транс Строй». Контракт с компанией истек 8 ян­варя, но к этому времени местная администрация не успела провести новый конкурс на оказание транспорт­ных услуг. Перевозчик считает предлагаемые условия убыточными, но после вмешательства прокуратуры и краевых властей муниципалитет и «Ю Транс Строй» договорились о возобновлении работы с 11 января по 28 февраля. Главе городского округа Андрею Родыгину прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства. Источники и эксперты предлагают несколько вариантов решения проблемы, среди которых смена перевозчика, выделение субсидии «Ю Транс Строй» и создание транспорт­ного предприятия с участием муниципалитета.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сообщение о проблемах с автобусным сообщением в Кизеле появилось на официальной странице главы муниципалитета ВКонтакте. В нем отмечалось, что контракт с единственным перевозчиком «Ю Транс Строй» истек 8 января, после чего компания перестала совершать рейсы. Перевозчик на 2023 год определен не был, так как соответствующий конкурс местная администрация объявила в конце декабря, а прием заявок завершается 12 января. По словам Андрея Родыгина, на конкурс не поступило ни одной заявки. «Пока желающих очень мало. Вероятно, будем объявлять новый аукцион»,— рассказал «Ъ-Прикамье» глава Кизела.

Затем господин Родыгин сообщил, что администрация Кизеловского городского округа и ООО «Ю Транс Строй» договорились о заключении контракта на пассажирские перевозки до конца февраля. По его словам, перевозчик вернется к работе 11 января.

По данным пресс-службы прокуратуры Пермского края, решение о заключении муниципального контракта с перевозчиком было принято по итогам совещания межведомственной рабочей группы под руководством прокурора Кизела Владимира Зубова. Надзорный орган установил бездействие местных властей в части создания условий для предоставления транспорт­ных услуг населению. Главе города было внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Как говорят источники «Ъ-Прикамье», в разрешении кризисной ситуации по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина также участвовали представители краевого правительства.

Ранее руководитель и владелец «Ю Транс Строй» Юрий Кравчук утверждал, что условия, предлагаемые муниципальной администрацией, являются убыточными для перевозчика. Как сообщил господин Кравчук порталу 59.ru, чистый убыток транспортной компании по итогам 2022 года составил около 2,48 млн руб. А в муниципальном бюджете на 2023 год не предусмотрено дотаций на работу общественного транспорта.

«У нас городские маршруты неубыточные, убытки генерируют маршруты до поселков, причем они убыточны очень сильно»,— отметил Юрий Кравчук. Он добавил, что действующий контракт предусматривает работу как на городских, так и на пригородных маршрутах. По словам предпринимателя, стоит разделить их на два отдельных лота.

В администрации Кизела с его предложением не согласны. «Лот будет единым. Если разделить, то отдельный лот с поселковыми марш­рутами никого не заинтересует»,— считает глава муниципалитета.

Собеседник, знакомый с ситуацией в муниципалитете, считает, что проблемы с общественным транспортом в Кизеле возникли в результате нескольких факторов. «В городе множество нелегальных перевозчиков, отнимающих пассажиров у перевозчика, работающего по муниципальному контракту. Да и администрация объявила конкурс поздно»,— поделился источник. По его словам, сейчас рассматриваются несколько вариантов решения проблемы: заключение контракта с одним из работающих в Кизеле перевозчиков, выделение субсидии для «Ю Транс Строй», либо создание транспорт­ного предприятия с участием муниципалитета.

Андрей Родыгин пояснил, что вопрос создания муниципального транспортного предприятия на данный момент не рассматривается. Вопрос выделения субсидии, по его словам, тоже пока не ставится: «для начала проведем дополнительные расчеты, контрольные мероприятия».

Депутат заксобрания, руководитель фракции ЛДПР Олег Постников отмечает, что сейчас выбор перевозчика в Кизеле фактически безальтернативный. «Значит, ситуация может повторяться регулярно. Это приведет к постоянному повышению тарифов, увеличению субсидирования перевозок из муниципального или краевого бюджета»,— считает депутат. Он также согласен, что проблему может решить создание муниципального перевозчика, либо участие в конкурсе успешных перевозчиков из соседних территорий. «Перевозки в Кизеле носят социальный характер. Вряд ли частным перевозчикам будет выгодно работать здесь, поскольку доходы населения и местного бюджета небольшие. Впрочем, можно рассмотреть варианты государственно-частного партнерства с применением автобусов с газобаллонным оборудованием, либо маломестных гибридных автобусов и электробусов. Это позволит сократить расходы»,— отмечает господин Постников.

Константин Кадочников