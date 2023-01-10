В Краснодаре в 2023 году хотят восстановить права 5,5 тысячи обманутых дольщиков

В Краснодаре в 2023 году планируют восстановить права 5,54 тыс. обманутых дольщиков. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

За счет средств Фонда развития территорий в Краснодаре хотят достроить 13 проблемных домов. Решение еще по 17 объектам находится на рассмотрении Фонда.

С помощью компенсаций из краевого бюджета будут восстановлены права участников долевого строительства ЖК «Курортный берег». По шести объектам ведутся судебные тяжбы о банкротстве застройщиков.

К настоящему времени компенсации получили дольщики 27 объектов незавершенного строительства за счет Фонда развития территорий. В общей сложности за прошлый год в Краснодаре число проблемных домов сократили на 79 единиц.

Анастасия Донскова

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