Лысьва зашивается

Предприниматель Дмитрий Царев, владелец швейных производств в Прикамье и Московской области, решил открыть новую фабрику в Лысьве. Запуск первой очереди производства запланирован на III квартал года. Предприятие будет специализироваться на пошиве специальной и защитной одежды. При выходе на проектную мощность лысьвенская фабрика должна будет отшивать не менее 60 тыс. изделий в год и обеспечить работой 100 человек. Эксперты считают реальными намеченные параметры проекта, но указывают, что заявленное число рабочих мест является слишком большим. Собеседники также отмечают, что спецодежда сейчас востребована военными.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», бизнесмен Дмитрий Царев в ноябре зарегистрировал в Лысьве и возглавил ООО «Лысьвенская швейная фабрика». Компания с уставным капиталом в 100 тыс. руб. займется производством верхней одежды из текстильных материалов.

Предприниматель, уроженец Пермского края Дмитрий Царев выступает учредителем еще восьми компаний в сфере швейного дела, управления недвижимостью и других отраслей, в частности, развивает швейные фабрики в Кизеле («Альтернатива»), Чусовом («Перспектива»), Московской области (Петелинская швейная фабрика «Старт») и Москве («ЦТК Групп»). Минувшим летом бизнесмен учредил в Чусовом компанию «Вильвенская слобода», которая может заняться строительством глэмпинга.

В ООО «Лысьвенская швейная фабрика» сообщили, что планируют открыть первую очередь производства на новом предприятии в начале III квартала года. «Новая фабрика, как и другие, входящие в холдинг, будет специализироваться на пошиве специальной и защитной одежды для работы в различных климатических и производственных условиях»,— сообщили в компании. При выходе на проектную мощность фабрика будет отшивать около 60 тыс. изделий в год. На предприятии планируется создать не менее 100 рабочих мест. По оценкам представителей «Лысьвенской швейной фабрики», в новое производство полного цикла инвестируют порядка 45 млн руб. Источник финансирования — собственные средства гос­подина Царева.

Новое производство в Лысьве начнет работать в промышленной кооперации с кизеловской швейной фабрикой «Инициатива» и чусовской швейной фабрикой «Перспектива». В дальнейшем общество будет самостоятельно получать заказы на открытых торговых площадках.

Выбор места для новой фабрики представители инвестора объяснили обеспеченностью кадровым ресурсом из-за исторически сложившейся промышленной специализации территории. Напомним, в 2017 году в отношении одного из крупных местных предприятий («Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики») открыли дело о банкротстве, а в 2021-м часть имущества ЛЧПФ приобрел Олег Сасунов и возродил производство. В ООО «Лысьвенская швейная фабрика» подчеркнули, что в городе уже имеется «свободная инвестиционная площадка с оптимальными функционально-планировочными решениями для выстраивания эффективных производственных потоков, действующая инженерная инфраструктура», и другой актив господина Царева (чусовская «Перспектива») располагается неподалеку.

По словам коммерческого директора «Пермодежды» Дмитрия Челушкина, фабрика полного цикла представляет собой производство от идеи дизайнера до отгрузки готового изделия заказчику. Коммерческий директор «Пермодежды» связывает выбор локации для новой фабрики с тем, что в этой территории традиционно развивалась легкая промышленность. «Для получения заказов местонахождение предприятия значения не имеет, главное, чтобы были рабочие руки»,— поясняет господин Челушкин. Названные параметры проекта по инвестициям собеседник считает «реальными». В то же время, он отмечает, что для производства в небольшом городе «сто сотрудников — это большой объем персонала». «На швейных предприятиях Перми обычно трудоустроено не более 100 швей»,— заметил господин Челушкин.

«Легкая промышленность отличается тем, что в нее требуются не такие большие капитальные вложения в оборудование. Отрасль не очень капиталоемкая, таким образом, инвестиции в 45 млн руб. дают сразу 100 рабочих мест. Это хороший показатель. В то же время, например, в машиностроении при сопоставимых вложениях речь идет, как правило, только о создании примерно десяти рабочих мест», — считает экс-министр промышленности Пермского края, председатель реготделения «Деловой России» Дмитрий Теплов. Экс­перт также отметил востребованность спец­одежды, в том числе формы для военнослужащих в сегодняшней экономической и политической ситуации. «Очень многие фабрики перегружены заказами по изготовлению военной формы. Поэтому потребности по пошиву спецодежды надо закрывать»,— добавил господин Теплов.

Евгения Ахмедова