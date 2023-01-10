Дмитрий Медведев пригрозил новым наказанием за срыв оборонзаказа при посещении военного завода в Петербурге

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 10 января, посетил 61-й бронетанковый ремонтный завод в Санкт-Петербурге с рабочим визитом. Видеозапись визита опубликована в его Telegram-канале. В ходе совещания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством вооружений, которую возглавляет господин Медведев, он напомнил о новых уголовных нормах за срыв гособоронзаказа.

«Задачи здесь очевидны, их нужно решать, не допуская срыва сроков, которые утверждены, потому что такие случаи есть. Хочу напомнить, что никто не отменял ответственности для самих заводов и руководства. В случае повторных нарушений введено специальное уголовное наказание. Это новые нормы, они еще не применялись, но в случае необходимости мы их будем применять»,— заявил господин Медведев.

Напомним, наказание за нарушение условий гособоронзаказа предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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