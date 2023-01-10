Бывшие игроки «Амкара» получат выплаты из футбольного фонда

ФИФА начала выплаты компенсаций бывшим игрокам обанкротившихся клубов России, сообшает «РБ-Спорт». В их число вошли и экс-игроки пермского «Амкара»: Александр Салугин, Януш Гол, Петар Занев. Всего в списке 42 футболиста. Деньги выделяются из совместного фонда с FIFPro в размере более 5 млн евро. Фонд был создан в мае 2020 года. Его цель – помочь игрокам, которым не выплатили зарплату при банкротстве клуба. Благодаря фонду футболисты смогут получить часть невыплаченных денег.

Напомним, ФК «Амкар», выступавший в Российской премьер-лиге с 2004 года, в июне 2018 года не смог подтвердить свои финансовые возможности. Владельцы «Амкара» не смогли найти средства для погашения долгов и решили ликвидировать клуб через процедуру банкротства. С исками о истребовании долгов по заработной плате обратились игроки и тренер клуба.

Арбитражный суд Пермского края 9 декабря 2022 года вынес решение о завершении конкурсного производства футбольного клуба «Амкар». По данным постановления суда, в реестр требований кредиторов «Амкара» были включены требования в общей сумму 505,9 млн руб. Размер конкурсной массы должника составил 45,5 млн руб. (остатки на счетах, реализация имущества, взыскание дебиторской задолженности). За счет конкурсной массы частично погасили требования второй очереди реестра требований кредиторов на сумму 34,4 млн руб.