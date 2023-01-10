Из Салехарда в Казань запустили прямые рейсы

Авиакомпания «Ямал» запустила прямые рейсы по маршруту Салехард–Казань. Как сообщила пресс-служба казанского аэропорта, время в пути 2 часа 30 минут. Вылет из Салехарда запланирован на субботу в 16:30 с прибытием в Казань в 17:00. По воскресеньям вылет из Казани в 04:25, прибытие в пункт назначения в 08:40. Время в пути 2 часа 30 минут.

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На первом рейсе 8 января из Салехарда в Казань прибыли 86 пассажиров — загрузка борта составила почти 100%. Полеты совершаются на лайнерах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 93 посадочных места эконом-класса.

«С 2021 года мы тесно сотрудничаем с Университетом Иннополис в Татарстане, где ямальские дети проходят образовательные интенсивы. Кроме того, Казань — место притяжения для туристов со всей страны. Уверен, северяне оценят новое направление, будем рады и гостям из Татарстана!»,— написал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

По данным пресс-службы авиаперевозчика, за новогодние каникулы с 31 декабря по 8 января «Ямал» выполнил 295 рейсов, из них 13 дополнительных рейсов для усиления трафика. В среднем каждый день совершалось 32 перелета.

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Диана Сунагатуллина