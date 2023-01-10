«Мы возвращаемся в период соцреализма и правильных героев»

В России возбуждено первое административное дело по новой статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Фигурант — издательство Popcorn Books, которое напечатало нашумевший роман «Лето в пионерском галстуке». Соответствующее решение принято после депутатского запроса Александра Хинштейна. Он является одним из авторов данных законодательных новаций. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе надеется, что суд во всем разберется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Александр Хинштейн, претендующий на лавры главного борца с чуждым влиянием, в стенах Государственной думы отчитался о первых результатах применения новой статьи о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Дело возбуждено против издательства Popcorn Books. Надо сразу сказать, что речь идет об административном наказании, и максимум, что грозит фигуранту, это штраф в 800 тыс. руб. Правда, нарушителям вменяют еще и мелкое хулиганство. Однако и здесь самое большое — 15 суток.

При этом важно пояснить, что Popcorn Books не просто нарушитель, а нарушитель злостный. Как известно, именно благодаря ему свет увидел, можно сказать, знаменитый роман «Лето в пионерском галстуке». События разворачиваются в советском лагере. И вот представляете — пионер и вожатый прониклись друг к другу симпатией. Книга имела не грандиозный, но большой успех — было продано 200 тыс. экземпляров.

Естественно, борцы за чистоту литературы и нравственных ценностей подвергли данное творение серьезной критике. Собственно, почему Popcorn Books — злостный нарушитель? Потому что не только не сделал соответствующие выводы и продолжил выпуск этого романа, но еще и посмел разместить на обложке цитаты из Конституции Российской Федерации относительно гарантий свободы слова и запрета цензуры. Это просто ни в какие ворота не лезет.

Еще может показаться, что если бы не депутатский запрос Хинштейна в МВД, то подобный произвол продолжался бы и дальше. Ну что же, теперь суд будет во всем разбираться.

Эксперты должны определить, есть там пропаганда ЛГБТ или нет. Мог советский пионер проявить симпатии сексуального характера к вожатому, или это враждебный вымысел. Но при этом люди ведь не машины — им свойственны разные поступки, порой выходящие за общие привычные рамки. Так почему бы об этом не написать?

Вот был такой известный русский писатель Владимир Владимирович Набоков. Он является автором не совсем правильного по нынешним временам романа «Лолита». Не менее знаменитый режиссер Стэнли Кубрик снял по нему художественный фильм.

В СССР «Лолита» выходила исключительно в самиздате, а в мире была признана литературным шедевром. Конечно, сравнение неуместно, хотя почему бы и нет. Вот читатель, например, оценил «Лето в пионерском галстуке», как и спектакли чуждого Кирилла Серебренникова. Впрочем, мы отвлеклись. Мы возвращаемся в период соцреализма и правильных героев без недостатков. Пускай так, главное, чтобы читатель оценил, а то ведь мало ли что.

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