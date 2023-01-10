Пассажиропоток в аэропорту Сочи вырос на 23% в новогодние праздники

Пассажиропоток в аэропорту Сочи за период новогодних праздников вырос на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Аэродинамика».

Всего с 23 декабря по 8 января общий пассажиропоток в сочинском аэропорту составил 512 тыс. человек. Самыми загруженными днями были 30 декабря и 8 января. В эти дни суточный пассажиропоток авиаузла составил 34,5 тыс. и 36,9 тыс. человек.

В период с января по март 2023 года авиаперевозчики запланировали 77 рейсов из Сочи по 77 направлениям. Из них 58 будут осуществляться по внутренним маршрутам, еще 19 — по международным. Перелеты выполнят 25 перевозчиков, в том числе пять иностранных (Сербия, Беларусь, Армения, Узбекистан).

Анастасия Донскова

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