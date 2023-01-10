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Коммерсантъ FM
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На портале «Госуслуги» появилась возможность зарегистрировать ребенка по месту жительства

Регистрация ребенка по месту жительства стала доступна через портал «Госуслуги», сообщает Минцифры. Раньше оформить прописку ребенку можно было только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Новой услугой уже воспользовались 6 тыс. семей по всей России.

«Теперь посещать ведомство не нужно, свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг: записать ребенка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия»,— сообщает Минцифры. МВД рассмотрит заявление в течение шести рабочих дней, электронное свидетельство придет в личный кабинет. По желанию в министерстве можно получить бумажный вариант.

Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг» — справочно-информационный портал. Среди прочего обеспечивает предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг. Через портал госуслуг можно получить услуги налоговой службы, МВД, УФМС, Пенсионного фонда и других ведомств. Например, возможны оплата налоговой задолженности, получение выписки с пенсионного счета, оформление загранпаспорта, оплата штрафов ГИБДД, запись на прием к врачу.

Мария Федотова

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