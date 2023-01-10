На Кубани в 2023 году хотят построить 17 объектов теплоснабжения

В Краснодарском крае за счет регионального бюджета хотят построить 17 сооружений теплоснабжения в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кубани.

Пять котельных построят в Выселковском, Красноармейском, Славянском, Староминском и Кореновском районах. Поданы заявки на строительство еще семи котельных в Абинском, Кореновском, Северском, Староминском и Темрюкском муниципалитетах. В текущем году завершат работы по возведению пяти объектов в Белореченском, Выселковском, Отрадненском и Славянском районах и строительству 826 км теплотрассы в Гулькевичском районе.

«Всего в 2023 году планируется модернизация не менее 50 котельных и порядка 130 км теплотрассы»,— говорится в сообщении.

Финансирование строительства и реконструкций объектов теплоснабжения на Кубани в том числе хотят привлечь за счет концессионных соглашений с привлечением частных инвестиций.

Анастасия Донскова

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