Жуан Феликс переходит из «Атлетико» в «Челси»

Лондонский «Челси» договорился с мадридским «Атлетико» о переходе форварда сборной Португалии Жуана Феликса (в красно-зеленой форме) на правах аренды до конца сезона. По данным нескольких источников, английский клуб заплатит за нее €11 млн, а также полностью покроет зарплату футболиста за этот период в размере около €6 млн. При этом опция выкупа в данном соглашении, согласно условиям, выдвинутым «Атлетико», не прописана. Более того, сообщается, что контракт Жуана Феликса с «Атлетико», который в свое время был заключен на семь лет сроком до 2026 года, должен быть продлен до 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Petr David Josek / AP Фото: Petr David Josek / AP

Напомним, что переход талантливого форварда из «Бенфики» в «Атлетико» в 2019 году за €126 млн входит в четверку самых дорогих трансферов в истории футбола. Он уступает лишь трансферам двух нынешних звезд ПСЖ — Неймара из «Барселоны» в 2017 году за €222 млн и Килиана Мбаппе из «Монако» в 2018 году за €135 млн, а также трансферу Фелипе Коутинью в 2018 году из «Ливерпуля» в «Барселону» за €145 млн. Правда, полностью проявить в Мадриде свои способности Жуану Феликсу пока не удается. В частности, в 14 матчах нынешнего чемпионата Испании он забил лишь четыре гола и сделал три голевые передачи.

«Челси», в свою очередь, заинтересован в усилении. На данный момент команда, возглавляемая Грэмом Поттером, идет в Английской премьер-лиге лишь десятой. Неудивительно, что, по данным британской прессы, в заочном споре за право арендовать Жуана Феликса «Челси» опередил «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», которым условия «Атлетико» показались невыгодными.

Евгений Федяков