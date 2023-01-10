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Мэрия Ярославля запустила интернет-сервис для продажи муниципального имущества

Сегодня, 10 января, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля Денис Пуговишников представил интернет-ресурс, на котором размещена информация о предстоящих торгах по реализации нежилых объектов муниципальной собственности и земельных участков.

«Главной задачей проекта является охват широкой аудитории потенциальных инвесторов, готовых реализовывать свою деятельность на территории города Ярославля»,— пояснил господин Пуговишников.

В 2023 году мэрия Ярославля планирует продать 360 земельных участков и 74 объекта недвижимости нежилого значения.

Алла Чижова

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