Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов пообщался с кубанскими волонтерами в зоне СВО

Фото: Николай Павлов

Волонтеры благотворительного фонда «Добро и дело. Кубань» встретились с бывшим главой Краснодара, депутатом Госдумы РФ Евгением Первышовым, проходящим воинскую службу в зоне спецоперации РФ на территории Украины. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Как отметил представитель фонда Николай Павлов, бывший глава Краснодара выглядит уставшим, но с «боевым настроем».

«По его внешнему виду можно сказать, что он находится в эпицентре событий, а не отсиживается в начальственных кабинетах. Я увидел обычного бойца, каких встречал сотнями, с марта в прифронтовой полосе. Их сразу узнаешь, тех, кто сражается на Россию. По берцам, по состоянию формы, по рукам, по обветренному лицу»,— цитирует издание волонтера.

Евгений Первышов служит во втором армейском корпусе. Поскольку он занят в выполнении боевых задач спецоперации, его встреча с добровольцами была короткой.

Анастасия Донскова

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