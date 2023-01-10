Липецкий депутат попросит губернатора ввести запрет на посещение чиновниками во время отпусков недружественных стран

Депутат Липецкого областного совета от ЛДПР Анатолий Емельянов намерен обратиться к губернатору Игорю Артамонову с инициативой введения запрета для посещения в туристических целях госслужащими и местными парламентариями недружественных стран, а также государств, с которыми у России расторгнуты дипотношения. Об этом в своем телеграм-канале сообщило реготделение партии.

В ЛДПР также заявили об обращении к правоохранительным органам «с просьбой проверить, не контактировали ли чиновники во время новогодних каникул с иноагентами, а также липчанами, покинувшими страну после начала СВО и высказывающих позицию, дискредитирующую вооруженные силы РФ». В партии считают, что правоохранителям следует проверить чиновников, которые посещали Грузию, не подписывали ли они бумаги с осуждением специальной военной операции на Украине. «Посещение подобных стран создает риски для России, так как в случае возникновения нестандартных ситуаций, государство не сможет оказать гражданам помощь в силу отсутствия дипломатических отношений,- считают в партии. - Всем надо понимать, что времена изменились, и не гоже чиновникам раздражать граждан своими вояжами в такие трудные времена. Нужно грамотно относиться к выбору страны посещения».

Анатолий Емельянов в облсовете является заместителем председателя комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи. Также он входит в природоохранный комитет и комиссию по вопросам депутатской этики и соблюдению регламента. В парламенте сообщили «Ъ-Черноземье», что господин Емельянов с подобными инициативами к коллегам публично не обращался, а депутатский запрос имеет право направить к чиновнику любого уровня. В правительстве Липецкой области, по данным «Ъ-Черноземье», пока не получали соответствующее обращение Анатолия Емельянова.

Андрей Цветков