Богородского риэлтора осудят за мошенничество с квартирами сирот

Прокуратура Нижегородской области передала в суд уголовное дело в отношении риэлтора, обвиняемой в особо крупном мошенничестве с квартирами для детей-сирот, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в 2016 и 2018 годах женщина предоставила в администрацию Богородского округа документы с завышенной площадью квартир для участия в конкурсах. При этом квартиры для сирот не могли быть куплены в связи с несоответствием требованиям по квадратным метрам.

По предоставленным женщиной документам администрация купила для сирот квартиры меньшей площади. Ущерб от действий обвиняемой превысил 2 млн руб. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Владимир Зубарев