Юлия Шахтина возглавила Дом Дружбы народов Удмуртии

Директором Дома Дружбы народов в Удмуртии стала Юлия Шахтина, сообщает пресс-служба ДДН. Госпожа Шахтина также является членом Общественной палаты республики и руководителем Центра этнокультурного образования и социальных инициатив «АРТЭ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Дома Дружбы народов в Удмуртии Фото: пресс-служба Дома Дружбы народов в Удмуртии

Как отметила Юлия Шахтина, работа Дома Дружбы должна соответствовать вызовам времени с точки зрения инфраструктуры и основной деятельности. В частности, по словам госпожи Шахтиной, необходимо внедрять современные практики и технологии в реализации Стратегии государственной национальной политики, сохраняя при этом многолетний опыт гармонизации межнациональных отношений в республике.

Ранее Юлия Шахтина руководила Удмуртской молодежной общественной организацией «Шунды», а также была исполнительным директором Института стратегии развития региона. Госпожа Шахтина имеет 15 лет педагогического стажа.