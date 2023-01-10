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Юлия Шахтина возглавила Дом Дружбы народов Удмуртии

Директором Дома Дружбы народов в Удмуртии стала Юлия Шахтина, сообщает пресс-служба ДДН. Госпожа Шахтина также является членом Общественной палаты республики и руководителем Центра этнокультурного образования и социальных инициатив «АРТЭ».

Фото: пресс-служба Дома Дружбы народов в Удмуртии

Фото: пресс-служба Дома Дружбы народов в Удмуртии

Как отметила Юлия Шахтина, работа Дома Дружбы должна соответствовать вызовам времени с точки зрения инфраструктуры и основной деятельности. В частности, по словам госпожи Шахтиной, необходимо внедрять современные практики и технологии в реализации Стратегии государственной национальной политики, сохраняя при этом многолетний опыт гармонизации межнациональных отношений в республике.

Ранее Юлия Шахтина руководила Удмуртской молодежной общественной организацией «Шунды», а также была исполнительным директором Института стратегии развития региона. Госпожа Шахтина имеет 15 лет педагогического стажа.

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