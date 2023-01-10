Жителя Удмуртии осудят за ДТП с двумя пострадавшими

В Удмуртии перед судом предстанет 35-летний житель Сюмсинского района. Мужчину обвиняют в нетрезвом вождении, в результате чего несколько человек получили тяжкий вред здоровью (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в октябре 2022 года нетрезвый мужчина за рулем автомобиля проезжал по улице в селе Сюмси с превышением разрешенной скорости. В это время в салоне автомобиля находилось семь пассажиров, в том числе четыре ребенка не в детских удерживающих устройствах. Мужчина не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

В результате два пассажира автомобиля под управлением обвиняемого получили тяжкие повреждения.

Материалы уголовного дела направлены в суд.