Инвесторов зовут ремонтировать старые бани Нижегородской области

В региональном инвестиционном каталоге появился проект «Развитие банного хозяйства на территории Нижегородской области». Как сказано в его описании, основными проблемами является недостаточное количество общественных бань, а также их сильная изношенность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«На сегодняшний день 57,7% зданий имеют возраст от 41 до 70 лет. Более чем в 50% случаев капитальный ремонт зданий не осуществлялся, либо осуществлялся более десяти лет назад. Учитывая действующий спрос на услуги банного хозяйства, в настоящий момент в 12 муниципальных образованиях региона отсутствуют муниципальные бани. В остальных 40 муниципальных образованиях функционирует 82 бани, из которых 48 находятся в убыточном состоянии», – так описана проблематика банного хозяйства. Координатором проекта в районах заявлено АО «Корпорация развития Нижегородской области».

Авторы каталога подчеркивают, что на проведение капитальных ремонтов общественных бань возможно предоставление субсидии, а потенциальным инвесторам сообщают, что популярность в регионе набирают модульные мобильные бани.

Иван Сергеев