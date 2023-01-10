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Телефонные мошенники похитили 1,3 млн рублей у нижегородца

Более 1,38 млн руб. перевел 55-летний нижегородец телефонным мошенникам, сообщили в региональном управлении МВД. Звонивший злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка и убедит потерпевшего перевести ему все накопления под предлогом отмены сомнительной операции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Полицейские устанавливают личности мошенников.

В ГУ МВД просят нижегородцев быть внимательными, не называть незнакомым данные банковских карт и не переводить деньги на чужие счета по указанию якобы сотрудников банков. Если вам позвонили от имени службы безопасности, необходимо прервать разговор и самостоятельно позвонить в банк по номеру, указанному на пластиковой карте.

Анастасия Еремина

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