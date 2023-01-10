«ВКонтакте» блокирует паблики «Медиазоны. Беларусь», «Зеркала» и «Весны» в Белоруссии

Соцсеть «ВКонтакте» ограничила на территории Белоруссии доступ к сообществам изданий «Зеркало», «Медиазона. Беларусь» (российская «Медиазона» объявлена в РФ иностранным агентом) и правозащитного центра «Весна». Об этом сообщили сами организации. Сообщества были заблокированы по требованию Министерства информации Белоруссии.

Основанием для блокировок стало положение белорусского закона «О СМИ», запрещающее распространять в интернете информацию, «направленную на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащую призывы к такой деятельности, порнографии, насилия и жестокости, в том числе пропагандирующую или побуждающую к самоубийству, другую информацию, распространение которой способно нанести вред национальным интересам». В мае 2022 года «Медиазону. Беларусь» и ее аккаунты в соцсетях объявили в Белоруссии экстремистскими. Так же в стране поступили со всеми материалами «Зеркала» (в августе 2021 года) и «Весны» (в январе 2022-го).

Практика блокировки страниц в соцсетях, объявленных в Белоруссии экстремистскими, не новая. «Просто раньше это не применялось против медиа,— сказал “Ъ” заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.— Я не помню случаев, чтобы какие-то другие социальные сети (кроме "ВКонтакте".— “Ъ”) блокировали паблики по требованию Мининформа». В VK не ответили на запрос «Ъ».

Сообщества «Медиазоны. Беларусь» и «Зеркала» во «ВКонтакте», как и их сайты, заблокированы и в России по требованию Генпрокуратуры. В 2022 году ведомство начало блокировать интернет-ресурсы с информацией о военной операции на Украине, объявленной в России недостоверной.

Подробнее о блокировках — в материале «Ъ» «Рунет просеяли через фильтр».

Юрий Литвиненко