Прокуратура внесла представление главе Кизела за бездействие при организации работы транспорта

В ситуацию с прекращением автобусного сообщения в Кизеле вмешалась прокуратура, установившая бездействие местных властей в части создания условий для предоставления транспортных услуг населению. Главе города внесено представление. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Прокурор Кизела Владимир Зубов провел совещание межведомственной рабочей группы, по результатам которого принято решение о заключении муниципального контракта с перевозчиком, а также рассмотрен ряд вопросов об улучшении качества оказания транспортных услуг жителям города. В результате принятых надзорных органом мер, работа пассажирского транспорта на территории города будет полностью восстановлена с завтрашнего дня.

Кизел остался без автобусного сообщения 8 января 2023 года, после того как истек контракт со старым перевозчиком. На объявленный конкурс по отбору нового перевозчика пока не поступило ни одной заявки. Срок подачи заявок истекает 12 января. Жители вынуждены добираться до мест назначения на такси и частных машинах.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня в ходе аппаратного совещания со своим правительством и администрацией распорядился немедленно вмешаться в ситуацию с автобусным обеспечением города Кизела. По данным источника «Ъ-Прикамье», соответствующие распоряжения отданы зампредам краевого правительства Александру Борисову и Андрею Алякринскому, курирующим территории и транспорт. Транспортное сообщение в Кизеле должно быть восстановлено в кратчайшие сроки, отметил собеседник. Кроме того, глава региона подверг резкой критике городские власти Кизела во главе с мэром Андреем Родыгиным, допустившими эту ситуацию.

Сегодня днем стало известно, что автобусный перевозчик ООО «Ю Транс Строй», обслуживающий Кизеловский городской округ, и администрация муниципалитета договорились о заключении контракта на пассажирские перевозки до конца февраля. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказал источник, знакомый с ситуацией в округе. По словам собеседника, «Ю Транс Строй» вернется к работе завтра, 11 января.