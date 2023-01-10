Рождественскую ярмарку в Петербурге посетили более 1,2 млн человек

XVII Рождественскую ярмарку в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников посетило более 1,2 млн человек, которые разместили в соцсетях более 1,5 млн фотографий с нее, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Гости оставили много отзывов о ярмарке и новогоднем оформлении города в СМИ и в социальных сетях, разместили более полутора миллионов фотографий»,— приводит пресс-служба слова губернатора Александра Беглова.

Отмечается, что в этом году ярмарку посетило примерно в полтора раза больше гостей, чем в праздники 2020-2021 года.

Рождественская ярмарка в Петербурге проводится с 2006 года. В этом году она проходила в расширенном формате на Манежной площади, Конюшенной площади, Малой Садовой и Конюшенной улицах. Также в ее рамках работала Катальная горка на Дворцовой площади. В ней приняли участие производители из 18 регионов России, а также Узбекистана, Армении, Сербии и Монголии.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте