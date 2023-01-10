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«Т Плюс» вложит 1,3 млрд рублей в модернизацию теплосетей в Дзержинске

Нижегородский филиал ПАО «Т Плюс» вложит в реконструкцию теплосетей в Дзержинске 1,3 млрд руб. в 2023 году, сообщили в пресс-службе организации. Из этих средств 1 млрд руб. предоставит Фонд ЖКХ.

В Дзержинске заменят 5,7 км изношенных трубопроводов и модернизируют участки с недостаточной для подключения новых потребителей пропускной способностью. Это позволит улучшить качество теплоснабжения около 70 тыс. горожан (30% населения).

В 2022 году «Т Плюс» получил от Фонда ЖКХ 590 млн руб. на ремонт 5,4 км трубопроводов в Дзержинске и Кстове.

Елена Ковалева

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