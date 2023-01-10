Фото дня: 10 января

Последствия обстрела шахты в Донецке, протесты экоактивистов в Германии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Чатсворт, США. Автомобили в яме на дороге, размытой дождями Фото: Reuters / David Swanson Нью-Дели, Индия. Укутанные в одеяла местные жители смотрят фильм Фото: Reuters / Anushree Fadnavis Донецк. Мать рядом с телом погибшего сына, бригадира шахты имени Скочинского Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото Лондон, Великобритания. Автобус проезжает мимо книжного магазина, в котором представлена автобиография принца Гарри «Запасной» Фото: Reuters / Peter Nicholls Хульяка, Перу. Демонстранты запускают пиротехнику, требуя досрочных выборов и освобождения заключенного в тюрьму бывшего президента Педро Кастильо Фото: Reuters / Hugo Courotto Деревня Лютцерат, Германия. Полицейские задерживают протестующего на акции против сноса деревни для строительства новой шахты Фото: Michael Probst / AP Париж, Франция. Экспонаты выставки «Гиперреализм. Это не тело» в музее Майоля Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Следующая фотография 1 / 7 Чатсворт, США. Автомобили в яме на дороге, размытой дождями Фото: Reuters / David Swanson Нью-Дели, Индия. Укутанные в одеяла местные жители смотрят фильм Фото: Reuters / Anushree Fadnavis Донецк. Мать рядом с телом погибшего сына, бригадира шахты имени Скочинского Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото Лондон, Великобритания. Автобус проезжает мимо книжного магазина, в котором представлена автобиография принца Гарри «Запасной» Фото: Reuters / Peter Nicholls Хульяка, Перу. Демонстранты запускают пиротехнику, требуя досрочных выборов и освобождения заключенного в тюрьму бывшего президента Педро Кастильо Фото: Reuters / Hugo Courotto Деревня Лютцерат, Германия. Полицейские задерживают протестующего на акции против сноса деревни для строительства новой шахты Фото: Michael Probst / AP Париж, Франция. Экспонаты выставки «Гиперреализм. Это не тело» в музее Майоля Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото