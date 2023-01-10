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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 10 января

Яркие кадры вторника

Последствия обстрела шахты в Донецке, протесты экоактивистов в Германии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Чатсворт, США. Автомобили в яме на дороге, размытой дождями

Чатсворт, США. Автомобили в яме на дороге, размытой дождями

Фото: Reuters / David Swanson

Нью-Дели, Индия. Укутанные в одеяла местные жители смотрят фильм

Нью-Дели, Индия. Укутанные в одеяла местные жители смотрят фильм

Фото: Reuters / Anushree Fadnavis

Донецк. Мать рядом с телом погибшего сына, бригадира шахты имени Скочинского

Донецк. Мать рядом с телом погибшего сына, бригадира шахты имени Скочинского

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Лондон, Великобритания. Автобус проезжает мимо книжного магазина, в котором представлена автобиография принца Гарри «Запасной»

Лондон, Великобритания. Автобус проезжает мимо книжного магазина, в котором представлена автобиография принца Гарри «Запасной»

Фото: Reuters / Peter Nicholls

Хульяка, Перу. Демонстранты запускают пиротехнику, требуя досрочных выборов и освобождения заключенного в тюрьму бывшего президента Педро Кастильо

Хульяка, Перу. Демонстранты запускают пиротехнику, требуя досрочных выборов и освобождения заключенного в тюрьму бывшего президента Педро Кастильо

Фото: Reuters / Hugo Courotto

Деревня Лютцерат, Германия. Полицейские задерживают протестующего на акции против сноса деревни для строительства новой шахты

Деревня Лютцерат, Германия. Полицейские задерживают протестующего на акции против сноса деревни для строительства новой шахты

Фото: Michael Probst / AP

Париж, Франция. Экспонаты выставки «Гиперреализм. Это не тело» в музее Майоля

Париж, Франция. Экспонаты выставки «Гиперреализм. Это не тело» в музее Майоля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

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Чатсворт, США. Автомобили в яме на дороге, размытой дождями

Фото: Reuters / David Swanson

Нью-Дели, Индия. Укутанные в одеяла местные жители смотрят фильм

Фото: Reuters / Anushree Fadnavis

Донецк. Мать рядом с телом погибшего сына, бригадира шахты имени Скочинского

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Лондон, Великобритания. Автобус проезжает мимо книжного магазина, в котором представлена автобиография принца Гарри «Запасной»

Фото: Reuters / Peter Nicholls

Хульяка, Перу. Демонстранты запускают пиротехнику, требуя досрочных выборов и освобождения заключенного в тюрьму бывшего президента Педро Кастильо

Фото: Reuters / Hugo Courotto

Деревня Лютцерат, Германия. Полицейские задерживают протестующего на акции против сноса деревни для строительства новой шахты

Фото: Michael Probst / AP

Париж, Франция. Экспонаты выставки «Гиперреализм. Это не тело» в музее Майоля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

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