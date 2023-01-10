Жителя Саратовской области будут судить за смерть упавшего с балкона друга

В Александровом Гае Саратовской области 28-летнего жителя будут судить за причинением смерти по неосторожности знакомому. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, 1 сентября 2022 года обвиняемый находился со своим 36-летним другом на балконе квартиры, расположенной на пятом этаже. Во время общения младший мужчина приподнял друга за ноги, а тот завалился телом на балконные перила и перевалился через них, так как знакомые не успел его удержать. Потерпевший упал с высоты пятого этажа и скончался до приезда скорой помощи.

Уголовное дело направлено в суд.

Марина Ковалева