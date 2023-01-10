Инвесторы отвернулись от крипты

Инвестиции в криптопроекты упали почти до двухлетнего минимума. Всего в прошлом году венчурные компании направили на эти цели рекордные $26,7 млрд. Однако большая часть из них пришлась на первый квартал. Затем активность начала снижаться, а после краха биржи FTX тенденция усугубилась. В итоге размер вложений в последнем квартале прошлого года составил только $2,3 млрд. Это на 75% меньше, чем за аналогичный период 2021-го, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование компании PitchBook. Меньше инвестиций криптостартапы получали в четвертом квартале 2020-го — примерно $1,5 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Крах FTX действительно охладил интерес инвесторов, и объемы вложений могут и дальше сокращаться, говорит управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава: «Самая низкая точка была у крипторынка именно потому, что на плохую конъюнктуру наложилась совершенно вопиющая история с FTX, где в непростое положение попали крупнейшие венчурные фирмы, самые авторитетные, например, Sequoia.

Поэтому в четвертом квартале, наверное, только инвестиционный менеджер-самоубийца мог взять на себя смелость проинвестировать в криптоактивы. Скорее всего, сделки, которые мы увидели, это так называемые доехавшие, которые не успели закрыться до краха FTX и сделали это по инерции в четвертом квартале. Сейчас рынок действительно замер, остальные биржи зашатались.

Пока все это как-то не разрулится и не наступит какая-то более или менее определенность либо хотя бы ветер на глобальном рынке не сменится с негативного на благоприятный, мы будем наблюдать настоящую "криптозиму". Начало года традиционно характеризуется низкой активностью. Ожидается возможная рецессия в США и ряде других макрорегионов, плюс продолжающаяся неопределенность на крипторынке. Я не удивлюсь, если мы увидим еще большее снижение объема инвестиций в этот рынок».

Активность инвесторов на крипторынке снизилась, поскольку после краха биржи FTX власти многих стран решили ужесточить его регулирование. Но ситуация еще может измениться, считает основатель проекта TNFT Станислав Тэо: «Опасения инвесторов, возможно, связаны с тем, что после подобных крахов возрастает давление на регуляторные органы, они могут принимать новые способы регуляции по рынкам.

Думаю, в ближайшее время регулятор уточнит мнение относительно этого — примерная ситуация станет понятна. Вероятно, это приведет к тому, что сами по себе проекты будут отбираться несколько по-другому. Например, случай с FTX не произошел бы с действительно децентрализованной платформы, которая работала бы по принципам блокчейна.

Здесь как раз была проблема в том, что все замыкалось на одном человеке, который мог принимать решения и тратить деньги инвесторов, а решал это не алгоритм».

Российские власти тем временем продолжают вводить криптоактивы в отечественное правовое поле. В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам выработать единую позицию по законам, регулирующим майнинг, выпуск и обращение цифровых валют.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в начале декабря заявлял, что в наступившем году криптовалюта появится в России в качестве легального продукта. По его словам, ее не получится применять в качестве платежного средства внутри страны, но можно будет использовать в том числе для оплаты поставок по параллельному импорту.

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Владимир Расулов