Прокуратура проверяет аварийные дома в Уфе

Прокуратура Уфы с привлечением специалистов профильных ведомств организовала проверку в связи с неоднократным возгоранием домов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Проверено более 300 домов. Установлено, что власти города не контролируют надлежащим образом состояние домов старой застройки, в том числе, муниципального жилья.

В ходе проверки оценят работу должностных лиц по признанию этих домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Как сообщал «Ъ-Уфа», вечером 8 января загорелся деревянный двухэтажный жилой дом по улице Сазонова в Уфе. При разборе места пожара найдены останки трех погибших. Сегодня днем загорелся трехквартирный одноэтажный бревенчатый жилой дом по Рассветной улице в уфимском селе Федоровка. 42-летняя женщина была доставлена в больницу с ожогами.

Майя Иванова

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