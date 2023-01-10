В новогодние каникулы траты выросли почти в 1,5 раза

В новогодние каникулы траты российских потребителей выросли почти в 1,5 раза по сравнению с периодом 1-8 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ со ссылкой на статистику Первого ОФД (входит в Группу ВТБ), который занимает 17% российского рынка фискальных данных.

Траты россиян на товары и услуги в новогодние каникулы этого года составили 115 млрд руб. Наибольшим спросом пользовались продукты питания, услуги, одежда и обувь. При этом расходы на туристические услуги снизились в пять раз. Затраты на продукты питания выросли на 38%, на одежду и обувь – на 40%.

Рост расходов на товары для праздников вырос в 2,4 раза.

Евгений Чернов