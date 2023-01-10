ИА «Текст»: в Соликамске могут построить паломнический центр с гостиницей и смотровой площадкой

Архитекторы екатеринбургского бюро «ISAEV architects» представили концепцию строительства паломнического центра в Соликамске, на месте полуразрушенного исторического здания возле храма Иоанна Предтечи. Как сообщает ИА «Текст», в состав Верхнекамского паломнического центра войдут гостиница, конференц-центр, кофейня и смотровая площадка.

Разрушенное историческое здание, на месте которого предлагается возвести центр, изначально планировалось снести. Специалисты екатеринбургского бюро «ISAEV architects» предложили сохранить здание, возведя здесь паломнический центр. «Строение находится на территории, имеющей историческую память и ценность, которую необходимо раскрыть с новой функцией»,— отмечают авторы проекта.

Строительство может быть проведено поэтапно. Сначала надо демонтировать внутреннюю часть исторического здания и кровли, построить новое здание со смотровой площадкой и кафе. Вторая и третья очереди предполагают возведение гостиничных корпусов. Гостиничные номера будут иметь панорамные окна и балконы с видом на церковь. Конференц-залы обустроят во время четвертой очереди строительства.

В Соликамской епархии сообщили, что религиозные объекты городского округа вызывают большой интерес у жителей других регионов, но ни один монастырь не имеет возможности принять большое количество паломников. «Поэтому появление Верхнекамского паломнического центра станет важным этапом в развитии православного туризма»,— добавили в епархии.