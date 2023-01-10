Компания Utair пытается отсудить более 72 млн рублей у Фонда соцпрограмм Башкортостана

Компания АО «Ютэйр — вертолетные услуги» (Сургут, ХМАО) подала исковое заявление в Арбитражный суд Тюменской области к Фонду Социальных целевых программ Уфы (Башкортостан) с требованием взыскать 72,3 млн руб. Как указано в картотеке, иск был подан в декабре прошлого года, предварительное судебное заседание назначено на 30 января.

В качестве третьего лица к делу привлечено Транспортное управление Башкортостана. Согласно данным картотеки, это не первое подобное судебное разбирательство. В прошлом году югорская компания требовала с фонда более 198 млн руб. Как сообщало издание «Правда УрФО», стороны заключили контракт на авиационное обслуживание в переделах РФ. Согласно соглашению, стоимость одного летного часа составляла около 235 тыс. руб., а также оговаривался обязательный налет по 50 часов ежемесячно.

Так, исполнитель оказал услуги на общую сумму около 171,5 млн руб., но оплату за них получил в объеме менее 10 млн. Кроме основного долга с фонда «Ютэйр — вертолетные услуги» требовал взыскать проценты за пользование чужими средствами, проценты, начисленные на сумму коммерческого кредита. Требования судом были удовлетворены частично.

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