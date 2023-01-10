Уровень газификации в Татарстане вырос до 99,5%

В Татарстане в настоящее время уровень газификации составила 99,5%. Об этом на брифинге в Кабмине региона заявил глава «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

В Татарстане газ довели до границ 12 тыс. участков, но подключили только 6 тыс. домов. Об этом на брифинге в кабмине республики сообщил гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

«Это один из самых высоких показателей в России. Но ни в коем случае нельзя обольщаться достигнутыми результатами, гордиться этими цифрами», — отметил господин Усманов.

По его словам, газ в Татарстане довели до границ 12 тыс. земельных участков, однако подключены были лишь 6 тыс. домов.

"Ъ-Казань"