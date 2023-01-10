Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бизнесмены Крымского района создали фонд поддержки участников СВО, военных и казачества

Предприниматели Крымского района создали фонд поддержки военнослужащих, казачества и участников спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Организация создана на основе добровольных имущественных взносов. Средства направят на помощь военным и гражданским служащим вооруженных сил РФ, казакам ККВ, воинским формированиям и добровольцам, принимающим участие в военных конфликтах и спецоперациях.

Работа фонда будет также направлена на оказание поддержки семьям указанных лиц.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...