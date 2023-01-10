Бизнесмены Крымского района создали фонд поддержки участников СВО, военных и казачества

Предприниматели Крымского района создали фонд поддержки военнослужащих, казачества и участников спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Организация создана на основе добровольных имущественных взносов. Средства направят на помощь военным и гражданским служащим вооруженных сил РФ, казакам ККВ, воинским формированиям и добровольцам, принимающим участие в военных конфликтах и спецоперациях.

Работа фонда будет также направлена на оказание поддержки семьям указанных лиц.

Анастасия Донскова

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