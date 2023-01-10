В Ярославской области водителя осудили за пьяное ДТП со смертельным исходом

Ярославский районный суд признал виновным Александра Шуникова в нарушении ПДД. Шуников в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в котором погибли два человека. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Суд установил, что 17 января 2020 года Александр Шуников, будучи пьяным, управлял автомобилем Toyota. На трассе «Холмогоры» на перекрестке в районе нефтеперерабатывающего завода он на большой скорости врезался в стоящий на красный сигнал светофора автомобиль Mitsubishi. В результате чего автомобиль Mitsubishi загорелся, а 67-летний водитель-мужчина и 61-летняя пассажирка не смогли выбраться из горящей машины и погибли на месте. В суде Шуников пояснил, что у автомобиля были повреждены тормоза.

«Подсудимый в судебном заседании признал вину в совершенном преступлении, раскаялся в содеянном. Добровольно компенсировал родственникам погибших причиненный моральный вред»,— сообщили в облсуде.

Алла Чижова

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