В Горячем Ключе завершили реконструкцию водозаборных сооружений

В Горячем Ключе завершилась масштабная реконструкция водозаборных сооружений. Об этом сообщила пресс-служба ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России».

К настоящему времени водозаборные и очистные сооружения введены в эксплуатацию. Объекты позволят обеспечить чистой питьевой водой 40 тыс. жителей города, четыре школы, восемь детсадов, две спортшколы, ледовый дворец, больница и поликлиника.

«Это уже шестой объект питьевого водоснабжения, построенный в регионе с момента начала реализации федерального проекта. На проведение работ из федерального бюджета было выделено свыше 223 млн руб.»,— отметила руководитель Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений в Горячем Ключе началась в 2021 году. За прошедшее время на объекте создали станцию обезжелезивания воды, новые сети электроснабжения, резервуары с чистой водой и ливневые стоки. В рамках действия федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в эксплуатацию ввели объекты питьевого водоснабжения в Армавире, Горячем Ключе, Успенском, Анапском, Белореченском и Новокубанском районах. В 2023–2024 годах реализацию проекта продолжат в Каневском, Крыловском, Темрюкском и Ленинградском районах Краснодарского края.

Анастасия Донскова

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