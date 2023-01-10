80% плановых проверок бизнеса отменили в Удмуртии в 2022 году

В Удмуртии мораторий на плановые проверки бизнеса продлится до конца 2023 года. Однако данное решение не распространяется на объекты с высокими рисками, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Отмечается, что решение о продление моратория на плановые проверки принято на федеральном уровне.

Как рассказал первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов, в прошлом году в регионе отменили 80% всех плановых проверок бизнеса. «Удмуртия, напомню, четыре года подряд остается в топ-3 регионов с наименьшей административной нагрузкой на бизнес. Во многом этому способствует политика наших федеральных коллег, которые системно совершенствуют контрольно-надзорную деятельность»,— отметил господин Сунцов.