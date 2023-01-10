Экс-начальника отдела полиции Каслинского района осудили за злоупотребление полномочиями

Суд признал бывших начальника отдела МВД России по Каслинскому району Романа Войщева и его заместителя виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Им назначено 1,5 и 1 год лишения свободы в колонии-поселении соответственно, сообщают в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Установлено, что начальник районного отдела МВД и его заместитель в 2019–2020 годы выплачивали сотрудникам отдела премии, но часть средств подчиненные им возвращали. Так полицейские присвоили более 150 тыс. руб., которыми распорядились по личному усмотрению. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ региона, которые занимались оперативным сопровождением дела.