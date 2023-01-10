В центре Петербурга оперативники задержали белоруса, оскорбившего Лукашенко в чате «Вконтакте»

В Центральном районе Санкт-Петербурга оперативная группа задержала мужчину, оскорбившего в интернете президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом 10 января пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Еще в октябре 35-летний мужчина в Минской области в одном из чатов «Вконтакте» написал сообщение, в котором публично унизил честь и достоинство президента Белоруссии, после чего решил покинуть страну. Полицейские задержали его на улице Константина Заслонова в Петербурге. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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