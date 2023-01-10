Авиакомпания Ifly запустит в весенне-летнем сезоне рейсы из Сочи в города Дальнего Востока

С 5 июня авиакомпания Ifly начнет летать из Сочи в Хабаровск, Владивосток и Читу. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта курорта.

Рейсы из Хабаровска в Сочи будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и субботам, из Владивостока — по средам и субботам. Время в пути составит 9-10 часов. Новым направлением станут рейсы в Сочи из Читы — они запланированы один раз в неделю, по воскресеньям. По этому направлению в пути пассажиры будут находиться около 7-8 часов.

Для перевозки в Сочи будет использоваться широкофюзеляжный самолет Airbus А330-200 в компоновке 345 и 370 кресел эконом-класса. В течение полета пассажирам предложат питание, а также горячие и прохладительные напитки.

Татьяна Ручкина

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